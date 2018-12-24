Çardak'ta tarihi değerler gün yüzüne çıkacak

Aydın Anıtlar Kurulu yetkilileri Çardak'ta bulunan tarihi yerleri Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'le birlikte inceleyerek projeleri masaya yatırdı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Anıtlar Kurulu yetkililerinden oluşan bir heyet, Çardak'a gelerek restorasyonu devam eden tarihi Kervansaray'da incelemelerde bulundu. Sonrasında Göz mevkiine yapılacak gölet projesi için çalışmaları inceleyen heyet ardından Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk ile toplantı yaptı. Öztürk, ''Kervansaray restorasyonunu ve Göz mevkiine yapılacak gölet projesini yerinde incelemek üzere ilçemize gelerek önce kervansarayda sonra Göz Mevkii'nde arkeolojik incelemelerde bulunan Anıtlar Kurulu Başkanı Celal Şimşek, Anıtlar Kurulu Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz ve tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Bir an önce projemizin hayata geçmesi için çaba harcıyoruz'' dedi.