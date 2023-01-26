Çarpışan araçlar tarlaya uçtu: 7 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde SUV tipi araç ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine ana yoldan seyir halinde olan minibüs, tali yoldan karşısına çıkan SUV tipi araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulunurken, Honaz itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından 7 yaralı ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.