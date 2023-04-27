Çarptığı yayanın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı

Denizli'de bayram trafiğinde çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü, 43 bin 654 aracın 48 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü didik didik inceleyen JASAT'ın dikkati sayesinde bulundu. Çarpma anında kırılan far ve tampon parçası sayesinde tespit edilen sürücü, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

24 Nisan 2023 tarihinde Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan araç, Kumkısık Kavşağı'na geldiğinde bir yayaya çarparak yoluna devam etti. Bayram dönüşü yoğun trafikte fark edilmeyen kazadan, saatler sonra yol kenarında bir ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cenazesinin 37 yaşındaki Cihan Soncul'a ait olduğu tespit edildi.

Jandarmanın dikkati olayı aydınlattı

Cihan Sancul'un ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından titiz birçalışma başlatıldı. Bölgedeki kameralara ait 48 saatlik kayıtları didik didik inceleyen JASAT dedektifleri, 43 bin 654 araç içerisinde yayaya çarpıp ölümüne neden olan kamyoneti belirledi. Çarpışma anında kırılan far ve tampon parçasından tespit edilen kamyonetin, kazadan sonra tek farla yoluna devam ettiği anlar jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Kimliği belirlenen sürücü Salih D.'yi gözaltına alan ekipleri terk edilen aracı da ağır hasarlı bir şekilde kent merkezinde buldu.

Gece olduğu için çarptığını fark etmemiş

JASAT'ın yoğun çalışmasıyla yakalanan Salih D., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde gece olduğu için yayaya çarptığını fark etmediğini iddia eden Salih D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.