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Çatı katında çıkan yangın binayı sarmadan söndürüldü

Denizli’de 3 katlı binanın çatı katı dairesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile tüm binayı sarmadan söndürüldü.

Denizli'de 3 katlı binanın çatı katı dairesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile tüm binayı sarmadan söndürüldü.


Yangın, Sümer Mahallesi 2465 Sokak'ta meydana geldi. Emin E., isimli kadının yaşadığı çatı katı dairesinden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin tüm binayı sarmasının önüne geçti. Olay sonrası yapılan ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirlendi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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