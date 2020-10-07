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Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Denizli’de, 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Denizli'de, 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Yangın, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda yangın çıktı. Yangını gören ev sakinlerini ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipler yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer binalara sıçramasını engelledi.


Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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