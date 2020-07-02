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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli’de, bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. bir binanın çatı katından yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven ve bina içerisinden yangına müdahale etti. kısa sürede kontrol edilen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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