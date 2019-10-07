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Çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Denizli’nin Çameli ilçesinde sabah saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde sabah saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Fatih İren'e ait evin çatısında dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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