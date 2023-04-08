Çatısını alevlerin kapladığı binada korku dolu anlar yaşandı

Denizli'de 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Binanın çatısını tamamen kaplayan alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı apartmanın üst katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin içinde kimsenin olmadığını belirledikten sonra merdivenle alevlere müdahale etmeye başladı. Alınan çevre güvenliğinin ardından alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Çıkan dumanlar mahallede ise paniğe yol açtı.

Evlerin bitişik olduğunu ifade eden Nejla İskender, “Ben burada doğdum ve büyüdüm. Burası 45 yıllık bina. 45 yıl önce arkadaşlarım burada doğup büyüdüler. Evde birileri duruyordu, polisler tarafından baskın yapıldı ve şüpheliler götürüldü. Ondan sonra ne olduysa oldu. Evler yan yana olduğu için komşularımızda çok korktu” dedi.