Cehennem Kapısı'nda yoğunluk

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2013 yılında İtalyan kazı ekibi tarafından ortaya çıkarılan ve kısa süre önce ziyarete açılan Plütonium (Cehennem Kapısı), yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

İtalyan kazı ekibi tarafından 2013'te bulunan ve devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 2018 yılında kısa süreli ziyaretlere açılmış ancak restorasyonun tamamlanması için daha sonra ziyaretler yeniden yasaklanan Plütonium (Cehennem Kapısı), 20 Haziran 2022 tarihinde ziyarete açıldı. Yer altından gelen kalsiyumlu sudaki karbondioksitin uçmasıyla zehirlenen canlıların ölmesi nedeniyle antik kaynaklarda 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılan Plütonium'da, antik dönemde kapıdan içeri girmeye çalışırken gazdan zehirlenip ölen boğaların Plüton'a kurban edildiğine inanılarak adak törenleri yapılıyordu.

İlk günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor

Aslına uygun olarak restore edilen Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli özellikle yabancı turistlerin dikkatini daha da çok çekiyor. Dünyanın en önemli kültür miraslarından olan beyaz cennet Pamukkale'nin ziyaretçi akınına uğrayan kültür varlığı Hierapolis Antik Kenti'nde, yeni bir tarihi alanın daha ziyaretçilerine açılmasıyla yoğunluk daha artmış durumda. Cehennem Kapısına gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken, birçok arkadaşlarına ise görmesi için öneriyor. Kısa sürede yoğunluk yaşanan bölgede ziyaretçiler doyasıya vakit geçiriyor.

"Burada milattan önceki tarihin kalıntıları var"

Kütahya'dan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan Cehennem Kapısını ziyarette bulunan Sezer Şen, “Burayı çok beğendim. Burası ölülerin Cehennem Kapısı olarak adlandırılan tarihi yer. Restore edilmiş ve yeni açılan bir yerdir. Tüm turistlerin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok beğendiğim bir yer. Burada milattan önceki tarihin kalıntıları var. Geçmişte yapılan taşlar ve oymalar çok hoşuma gitti” diye konuştu.

"Burayı görmek için çok zaman harcadım"

Pamukkale'yi ziyaret etmek için İngiltere'den gelen Evan Cross ise, “Buraya gelmek çok iyiydi heykel çok temiz ve beyazdı. Burası ilgi çekici ve yer altından çıkan gaz çok ilginçti, çok temizdi. Burayı görmek için çok zaman harcadım. Çok ilginç olduğunu düşünüyorum, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim” dedi.