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Cenk Tosun'dan Denizlispor formalı şampiyonluk paylaşımı

Milli futbolcu Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen ege temsilcisi Denizlispor’un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Milli futbolcu Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ege temsilcisi Denizlispor'un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig'i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı. Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz” yazısıyla paylaştı. Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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