Çerezlik ayçiçeğinde 250 milyon TL'lik gelir hedefi

Denizli'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan çerezlik ayçiçeği, hasadı ve kurutma işlemleri yapılmaya devam ediyor. Denizli ekonomisine yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlamasını beklenen ayçiçeği, kuru yemiş sektöründe de önemli ilgi görmektedir.

Genelde yağlık olarak tarımı yapılan ayçiçeğinin çerezlik amaçlı olarak üretimi Denizli'de oldukça yaygın olmaya başladı. Çerezlik olarak kullanılan ayçiçeği çeşitlerinde irilik, yüksek iç oranı ve yüksek hektolitre ağırlığı gibi kendine özgü kalite kriterleri bulunmaktadır. Ayrıca dünya beyaz çerezlik ayçiçeği üretiminde Denizli önemli iller arasındadır. Uzun yıllardan bu yana kuru yemiş sektörünün ihtiyacı olan beyaz çerezlik ayçiçeği üretiminin büyük oranda Baklan Ovasından sağlandığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, "Son yıllarda İl Müdürlüğümüzce yürütülen projeler ile Tavas Ovamızın toprak haritası çıkartıldı. Arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Ovanın sulamaya açılması ile ürün deseni de değişmiş oldu. Bu ürünlerden birisi de çerezlik ayçiçeğidir. Kalite anlamında da sonuçlar iyi geliyor” dedi.

“Denizli ekonomisine yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlamasını bekliyoruz”

Çerezlik ayçiçeği üretiminde büyük gelir beklendiğini söyleyen Erkaya, “2020 yılında İlimiz genelinde yaklaşık 140 bin dekar alanda 20 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Fiyatlar kalite değerlerine göre 11 ile 15 TL arasında alıcı bulmaktadır. Çerezlik ayçiçeği üretiminin Denizli ekonomisine yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuru yemiş sektörümüzün bu ürünü işleyip iç piyasaya satması ve ihraç etmesi ile bu rakamlar daha da yükselecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Baklan, Tavas ve Acıpayam Ovalarımızda ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ayçiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.