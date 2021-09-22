Cerrahi Hastanesi Alzheimer hastalarını yalnız bırakmadı

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Efendizade ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Başkan Doğan'ın konuşması ile başlayan seminerde, Dr. Efendizade'nin hasta yakınlarının sorularını yanıtlaması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Denizli'nin ilk Alzheimer Merkezi olan Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Alzheimer teşhisi konulan hastaların aileleri için bilgilendirme semineri düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Efendizade'nin katıldığı seminerde ailelere Alzheimer hastalığı ve hastalığın evreleri anlatıldı. Alzheimer hastaları ile nasıl bir iletişim kurulması gerektiğine değinen ve hasta yakınlarının sorularını yanıtlayan Uzm. Dr. Fatma Efendizade, “Alzheimer hastalığı özellikle 65 yaş üstünde görülen, beyin hücrelerin arasındaki bağlantının bozulmasına bağlı beynin sonuç olarak küçülmesi sonucunda oluşan unutkanlık hastalığıdır. Bu hastalığın 3 evresi var. Hafif, orta ve ağır. Bu süreç eşyalarını kaybetmelerinden, eşyanın bile ismini hatırlamamaya kadar giden bir süreç. Örneğin tuzu isteyeceği zaman ismini unuttuğu için ona kelime bulmakta zorlanıyor, eliyle göstererek bunu uzatır mısın, şunu verir misin diyebiliyorlar” dedi.

“Alzheimer hastalarında yeme içme bozukluğu çok oluyor”

Alzheimer hastalarının yeme içmeye dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Efendizade, “Beyni beslemek için sürekli olarak diyetimize dikkat etmeliyiz. Kronik bir hastalık varsa tansiyon şeker gibi yükselmemesine yönelik tuzsuz, yağsız Akdeniz diyeti dediğimiz daha çok yeşillik, zeytinyağı ile beslenmemiz gerekiyor. Hazır gıdalardan, paketlenmiş yiyeceklerden mümkün oldukça uzak durmalıyız. Hastaların bir çoğunda yeme içme bozukluğu oluyor. Bir şeyi yeme isteği oluyor yad a yediğini unutup bir daha yeme isteği geliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, “Herkes aynı şartlara sahip değil”

Hastaların ailelerinde zorluklar çektiğini belirten Başkan Doğan, “Bizler şunu istiyoruz; kimse doğduğuna ve yaşadığına pişman olmasın. Yaşlılarımız bizim için çok önemli, onların kalan ömürlerini mutlu olmalarını insan onuruna layık yaşamalarını istiyoruz. Fakat herkes aynı şartlara sahip değil. Özellikle ekonomik olarak ve sosyal kuruma sahip olmayan ailelerimiz başta olmak üzere, eğer evinde bir Alzheimer hastası varsa bir yakını da varsa gerçekten çok zorluk çekiyor, mutlaka bu ve benzeri yaşam merkezlerinde zaman geçirmeleri ve sosyalleşmeleri gerekiyor” dedi.

Seminerin ardından çiçek takdimi yapılırken, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hasta yakınlarına hijyen kitleri hediye etti.