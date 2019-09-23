Cerrahi Hastanesi uzmanları Rotterdam'da seminerler verdi

Ziyaret kapsamında Estik Ve Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş, Saç Simülasyonu uzmanı Yüksel Kandemir ve beraberindekiler, Rotterdam'da 3 ayrı yerde düzenlenen seminerlerde vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan operasyonların başarılı bir şekilde, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde de daha uygun ücretlerde yapılabileceği belirtildi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ekibi Rotterdam'da evde bakım hizmeti veren kurumları da ziyaret ederek, hastaları VIP olarak hastanemizde ağırlamak ve tedavilerinde de destek olmak gibi konular hakkında görüştüler.