İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cerrahi Hastanesi uzmanları Rotterdam'da seminerler verdi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahisi ve Saç Simülasyonu uzmanları ve beraberindeki heyet Hollanda Rotterdam ziyaretini gerçekleştirdi.


Ziyaret kapsamında Estik Ve Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş, Saç Simülasyonu uzmanı Yüksel Kandemir ve beraberindekiler, Rotterdam'da 3 ayrı yerde düzenlenen seminerlerde vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.


Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan operasyonların başarılı bir şekilde, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde de daha uygun ücretlerde yapılabileceği belirtildi.


Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ekibi Rotterdam'da evde bakım hizmeti veren kurumları da ziyaret ederek, hastaları VIP olarak hastanemizde ağırlamak ve tedavilerinde de destek olmak gibi konular hakkında görüştüler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.