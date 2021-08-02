Cerrahi Hastanesi yangın mağdurlarına psikolojik destek verecek

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, yangın bölgesinde bulunan vatandaşlara ve yakınlarına ihtiyaçları olması halinde ücretsiz psikolojik destek vereceklerini duyurdu. Hastane psikologları Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek ve Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özcan bu tür afet durumlarında toplumda özellikle çaresiz hissetme, kaygı, ölüm korkusu, panik atak ve yas başta olmak üzere birçok duygunun sıklıkla yaşandığını, yangından psikolojik olarak etkilenenlerin destek almasının yararlı olabileceğini aktardı.

Özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi ve görüntü kirliliği olmasının toplumda kaosu tetiklediğine ve insanlarda kaygı düzeyini arttırdığına değinen Uzman Klinik Psikolog Zeybek ve Özcan, mümkün mertebe kaynak doğrulaması yapılması gerektiğine de değindi.

Yangın bölgesinde yaşayan aileleri ve yakınları 444 4 324 nolu telefondan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne ulaşarak ücretsiz psikolojik destek talebi oluşturabilecek.