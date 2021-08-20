Cerrahi'nin Dahiliye kadrosu Uzm. Dr. Mesut Kaldır ile genişledi

Dahiliye alanında önemli çalışmalara imza atan Uzm. Dr. Mesut Kaldır, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladı.

Denizli'nin önemli sağlık kuruluşlarından Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Dahiliye kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Dahiliye branşında Uzm. Dr. Dündar Güngör ile hastalarına hizmet veren Cerrahi, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nden Uzm. Dr. Mesut Kaldır ile el sıkışarak kadrosunu genişletti. Uzun yıllar Dahiliye branşında yoğun talep gören hastanenin kadrosu Uzm. Dr. Mesut Kaldır ile daha da güçlendi.

Uzm. Dr. Mesut Kaldır, karaciğer, mide ve safra kesesi gibi sindirim sistemi hastalıkları, tiroid, tansiyon, diyabet, böbrek hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde hastalarına şifa dağıtacak.

"Dahiliye kadromuz daha da güçlendi"

Uzm. Dr. Mesut Kaldır'ın hastane bünyesine katılmasıyla dahiliye branşında daha da güçlendiklerini dile getiren Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, " Mesut Bey'in aramıza katılmasıyla dahiliye kadromuz genişledi ve güçlendi. Kendisi çok mütevazi, hastalarına karşı ilgili ve alanında uzun yıllardır Denizlililere şifa dağıtan bir hekim. Hastanemize kısa sürede alışarak yoğun bir tempoda göreve başladı. Kendisine, hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olsun” dedi.