Cerrahi'nin Ortopedi ve Travmatoloji kadrosu Doç. Dr. Kaçıra ile daha da güçlendi

Ortopedi ve Travmatoloji alanında önemli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Burkay Kutluhan Kaçıra, hastanede göreve başladı.

Denizli'nin önemli sağlık kuruluşlarından Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, hekim kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Ortopedi ve travmatoloji alanında Konya'da önemli çalışmalara imza atarak birçok hastaya şifa dağıtan Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladı.

Son zamanlarda kadrosuna dahil ettiği alanındaki uzman ve akademik kariyerli hekimleri ile Denizli'de sağlık alanında önemli adımlar atan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Hastane bünyesinde Prof. Dr. M. Nazım Karalezli ve Op. Dr. Tahsin Erdoğan'ın yer aldığı ortopedi kadrosu Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra ile daha da güçlendi.

“Ortopedi kadromuz daha da güçlendi”

Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra'nın Ortopedi ve Travmatoloji branşında hastanelerinde göreve başlamasına ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik,” Dr. Burkay, mütevazi kişiliği, hastalar ile olan güçlü iletişimi, çalışma azmi ve hekimliği ile şimdiden hastanede ve Denizli'de birçok kişinin kalbini kazandı. Bu zamana kadar önemli başarılara imza atmış ve birçok hastaya şifa dağıtmış akademik kariyerli bir hekimi kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Ortopedi ve Travmatoloji konusunda sağlık hizmetine ihtiyaç duyan tüm hastalarımız güvenle kendisine tedavi olabilir. Hastanemize, hastalarımıza ve kendisine hayırlı olsun” dedi.

“Cerrahi Hastanesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyordum”

Konya'dan sonra Denizli'ye yerleşerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başlayan Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, ”Ege Üniversitesi mezunu olduğum için Cerrahi Hastanesi'nde çalışan hekim arkadaşlardan bazılarını tanıyordum. Denizli'nin önde gelen büyük, kurumsal hastanelerinden biri olduğunu biliyor, hastanenin çalışmalarını yakından takip ediyordum. Daha önce birlikte Konya'da görev yaptığımız abim, değerli hocam Prof. Dr. Nazım Karalezli de Cerrahi Hastanesi'nde görev yapıyor, onun vesilesiyle hekim arkadaşlar ve yönetim kurulu ile tanıştım. Hastanenin çok güvenilir, kurumsal, büyük bir aile gibi olması kararımı vermemde önemli bir etken oldu. Hem iş, hem sosyal anlamda kafamda çok soru işareti kalmadığı için burada çalışmayı ve Denizli'de yaşamayı tercih ettim. Göreve yeni başlamama rağmen Denizlililerin ilgisi ve yakınlığı uzun yıllar burada yaşıyor gibi hissettirdi, ilk iki haftada ameliyat edip şifa dağıttığımız birçok hastamız oldu. Güvenen, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra kimdir?

1976 yılında Osmaniye'de doğan Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki uzmanlık eğitimini 2000-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. 2007 – 2010 yılları arasında Erzurum Oltu Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamladı. 2010- 2019 arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak akademik kariyerine başladı sonrasında Doç. Dr. olarak 2021 Aralık ayına kadar buradaki görevini sürdürdü.

Hekimlik kariyeri süresince ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanan Doç. Dr. Kaçıra, özellikle “Pelvis Yaralanmaları ve Omurga Deformiteleri” alanlarında kongre ve sempozyumlarda yazılı ve sözlü bildiriler sundu. 2013 yılında “Omurga'da Endoskopik Girişimler” ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Güney Kore'de bir hastane görev yaptı. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Omurga Derneği, Minimal İnvaziv Omurga Derneği üyelikleri bulunan Doç. Dr. Kaçıra, iyi derecede İngilizce biliyor.

“Pelvis Yaralanmaları ve Omurga Deformiteleri” özellikli tedavi alanları olmakla birlikte Ortopedi ve Travmatoloji alanında hastalarına hizmet vermek adına Ocak 2022 itibariyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladı.