Ceviz üretim alanlarını 2 katına çıkaracak projede fidan dağıtımları tamamlandı

Denizli'de 48 bin 246 dekar olan ceviz alanını uzun vadede 100 bin dekar alana ulaştırmak, cevizde dışa bağımlılığı azaltmak ve alt gelir gurubunda olan köylülerin gelirini artırarak köyden kente göçü azaltmak amacıyla 2017 yılında başlatılan ceviz fidanı dağıtımları tamamlandı.

Yıllık 100 bin adet ve 5 yılda 500 bin adet aşılı ve sertifikalı ceviz fidanı üretimi ve dağıtımının yapılması amacıyla 2017 yılında başlatılan ceviz fidanı dağıtımları son olarak 9 Mart 2022 tarihinde Tavas, Serinhisar, Baklan, Bekilli ve Çivril ilçelerindeki çiftçilere 15 bin adet fidanın dağıtımı yapılarak tamamlandı. Denizli ilinin uygun yörelerinde modern ceviz çeşitleriyle sertifikalı kapama bahçeler kurdurarak yeknesak, kaliteli ürün elde etmek, amaca uygun fidanları üreterek üreticilerin daha ekonomik fidan temin etmesini sağlamak, ithal kalemi olan ceviz türünde dışalımı azaltmak, Denizli'nin Türkiye ceviz üretimindeki yerini ilk sıraya çıkartarak ilk Ceviz Borsasının Denizli'de kurulmasına imkan hazırlamak amacıyla Denizli Valiliği Koordinesinde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli Ticaret Borsası , Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen ceviz fidanı dağıtım projesinde toplam 430 bin adet chandler çeşidi sertifikalı ceviz fidanının dağıtımı yaparak tamamladı.

Denizli merkez ve ilçelerinde dağıtımı yapılan ceviz fidanlarının dikim öncesinde ve sonrasında çiftçilerin yapması gereken dikim, budama, gübreleme, sulama, zirai mücadele ve yapılması gereken kültürel işlemler hakkında eğitimler verilmiş ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca İl ve İlçe müdürlüğü teknik personellerince fidan dikilen arazilerde dikim ve bakım kontrolleri yapılarak çiftçilere teknik destek sağladı.