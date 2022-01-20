Cezaevi personel servisine silahlı saldırı

Denizli'de cezaevi personellerini taşıyan özel bir firmaya ait servis otobüsü, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Şüphelilerin kullandığı iddia edilen araç ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheliler otomobille geldikleri olay yerinde, ceza infaz kurumunda çalışan personelleri taşıyan özel bir firmaya ait park halindeki otobüsü kurşunladı. Olayın ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otobüsün yanına gelen şoför, camların parçalandığını ve araçta kurşun izlerinin olduğunu görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kapatarak geçişlerini durdurdu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin olduğu değerlendirilen otomobilin geçiş anı kamerada

Öte yandan; cezaevi servis aracını kurşunlayan ve şüphelilerin olay yerinden gitti otomobil olduğu değerlendirilen an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.