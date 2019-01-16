İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevinde kalmak zorunda olan minikler için yardım kampanyası düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu, Denizli T Tipi Cezaevinde annesiyle birlikte kalmak zorunda olan çocuklar için giysi, bez, mama ve oyuncak bağışı projesi düzenledi.


Öğrenci Topluluğunun Danışmanı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kaya, Buldan halkına ve öğrencilere, sosyal sorumluluk projesine yapmış oldukları destek için teşekkür etti. Kaya, toplum için faydalı sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Denizli T Tipi Cezaevine götürülerek yetkililere teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.