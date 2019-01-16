Cezaevinde kalmak zorunda olan minikler için yardım kampanyası düzenlendi

Öğrenci Topluluğunun Danışmanı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kaya, Buldan halkına ve öğrencilere, sosyal sorumluluk projesine yapmış oldukları destek için teşekkür etti. Kaya, toplum için faydalı sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Denizli T Tipi Cezaevine götürülerek yetkililere teslim edildi.