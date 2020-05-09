Cezaevinden tahliye edilen babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde babası tarafından boşanma davasında annesinin tarafını tutup kendi aleyhine tanıklık yaptığı için babası tarafından tabanca ile öldürülen 21 yaşındaki genç gözyaşları ve geniş güvenlik önlemleri atında toprağa verildi. Oğlunu öldüren babanın aranması ise devam ediyor.

Olay, dün Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Y. boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.'yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y., girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildi. Ardından dün öğlen saatlerinde oğlu Şahin Y.'nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı. Oğlu ile tartışarak iş yeri yakınındaki bir bahçeye kadar giden baba burada başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazede geniş güvenlik önlemleri alındı

Şahin Y.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile üyeleri tarafından alınan cenaze Çivil ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan genç gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede 5 polis ve 1 jandarma ekibi yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın geniş güvenlik önlemleri aldı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılınan cenaze namazı sonrası Şahin Y., mahalle mezarlığından toprağa verildi.

Diğer yandan, anne Selma T. ise eşi tarafından katledilen oğlunu son kez polis eşliğinde gittiği Çivril Devlet Hastanesi morgunda gördü. Acılı anneyi yakınları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Babanın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor!

Katil babanın oğlunun annesi ile devam eden boşanma davalarında kendisi aleyhine tanıklık yaptığı için öldürdüğü öne sürüldü. Olayın ardından kaçan baba Ünal Y.'nin yakalanması için polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, babası tarafından öldürülen gencin bekar olduğu öğrenildi.