CHP İl Başkanı Çavuşoğlu karantinaya alındı

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, korona virüs testi pozitif çıktı. Eşi hastanede tedavi altına alınan CHP İl Başkanı Çavuşoğlu, çocuklarıyla evlerinde karantina altına alındı.

Çavuşoğlu Ailesi'ne korona şoku. CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu vücudunda kırgınlık hissedince önceki gün korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkınca Nilgün Çavuşoğlu, tedavi altına alındı.

Bunun üzerine CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, iki çocuğu ile birlikte evlerinde karantina altına alındı. 14 gün boyunca karantinada kalacak Çavuşoğlu ailesinin diğer fertlerine yapılan testler ise negatif çıkarken, Nilgün Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Sağlık durumumuz iyi”

CHP İl Başkanı Çavuşoğlu, “Eşim, çocuklarım ve benim sağlık durumumuz iyi. Eşim hafif geçiriyor. Vücudunda kırgınlık var. 14 gün boyunca evde karantina altında olacağız. Herkes maske mesafe ve hijyen kurallarına uysun lütfen. Mümkünse evden çıkmayalım, çıkarsak da gerekli önlemleri alalım” dedi.