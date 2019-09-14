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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17 Eylül'de Denizli'ye gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Eylül Salı günü Denizli’ye gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Eylül Salı günü Denizli'ye gelecek.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nim Merkezefendi ilçesinde bir dizi açılış ve incelemelerde bulunacak. Kılıçdaroğlu, 7 Haziran'da hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ismi verilen Selçukbey Mahallesi'ndeki ‘Kazım Arslan Parkı'nın açılışını saat 12.00'de gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, burada halka hitap edecek.


Kılıçdaroğlu'nun Denizli'ye gelecek olmasından mutluluk duyduğunu belirten Merkezefendi Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Genel Başkanımız 17 Eylül Salı günü Denizlili hemşehrilerimizle buluşacak. Kılıçdaroğlu, ani vefatıyla aramızdan ayrılan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ismini verdiğimiz parkın da açılışını gerçekleştirecek” dedi.

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