CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Denizli programı netleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Ocak 2023 Perşembe günü Denizli'de gerçekleştireceği açılış ve buluşma programının detayları netleşti.

Sabah saat 10.00'da Çardak Havaalanı'nda partilileri tarafından karşılanacak olan Kılıçdaroğlu, saat 10.30'da Çardak ve Bozkurt ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarının katılacağı muhtarlarda Tarımsal Ürün Kooperatifinde bir araya gelecek. Saat 11.00'de Bozkurt Belediyesinin güneş enerji santrali açacak olan Kılıçdaroğlu, saat 13.00'de il merkezinde Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz belediyelerinin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Programının son bölümünde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde kadın ve gençlerle buluşacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılarak Ankara'ya hareket edecek.