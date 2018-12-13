CHP'li belediye başkanından İttihat ve Terakki Partisi çıkışı

Denizli'nin Buldan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, kendisini CHP'li olmamakla suçlayan CHP İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılarından Gülizar Biçer Karaca'yı sert bir dille eleştirip istifaya davet ederek, "İttihat ve Terakki Partisi'nin birbirinin ayağını kaydırma, birbirini yeme anlayışı bu partinin mevcut kadrolarının çoğunluğuna sirayet etmiştir" dedi.

CHP'li Belediye başkanı Mustafa Gülbay, Denizli Gazetecileri Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında yalan söylediklerini iddia ettiği CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya yüklendi. Açıklamasında CHP'nin logosunda 6 oku sosyal medya hesabından neden ters çevirdiğini anlatan ve kendisinin ben ‘CHP'li değilim' yönünde bir cümle sarf etmediğini aktaran Başkan Gülbay, olayın Akbaba ile yapılan bir toplantıda sarf ettiği cümleden cımbızlanarak çıkarılan kelimelerden ibaret olduğunu aktardı. Başkan Gülbay, "Ben bir Cumhuriyet Halk Partili'yim. Ama CHP'nin çok ciddi anlamda teorik, ideolojik, kadro ve örgütsel sorunları var, bunu da kendi içimizde tartışıyoruz. Bu bağlamda İl Başkanı Mahir Akbaba'nın, belediye başkanı olarak beni ve ilçe teşkilatını çağırdı. Kendisinin ve 2 yöneticimizin katıldığı bir toplantıda yerel seçimlerde nasıl başarılı oluruz, niye başarılı olamıyoruz konulu bir sohbet toplantımızın içerisinde söylenmiş bir cümleyi cımbızlayıp ve bağlamından kopararak böyle bir yaygara ve dedikodu ortaya koydular. Oradaki cümlem aynen şudur, ‘ben sizler gibi cumhur'a halk diye CHP'lilerden değilim' cümle aynen böyledir. ‘Ben halk partili değilim' diye bir cümle söylemedim. Önerim şudur CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmediğiniz sürece, özüne döndürmediğiniz sürece 6 oka bağlılığınızı tam olarak ortaya koymadığınız müddetçe, halka anlatamadığınız sürece CHP olarak başarılı olamayız' cümle bundan ibaret. Ben söylendiği gibi 6 oku falan eleştirmedim. ‘Evet' 6 oku ters çevirdim çünkü 6 ok parti oligarşisini CHP'nin temel felsefesinden kopmuş insanları, yanlış yapanların üzerine yönelttik. Bu CHP'liler olarak hepimizin elinde" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal'in ‘Nutuk'unun okumamasından kaynaklanıyor bugünkü sorunlar"

Akbaba ve Karaca'yı istifa etmeye çağıran Başkan Gülbay açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu durumda eğer ben ‘CHP'li değilim' diye bir cümle sarf etmişsem il başkanımıza düşen görev nedir? Ben CHP'li değilim diye birisini ihraç etmektir, beni neden ihraç etmiyorsunuz? Beni ihraç etmiyorsanız demek ki konu başkadır. Eğer ben böyle bir şey dememişsem ve siz yanlış anlamışsanız, çarpıtmışsanız ya da yalan söylüyorsanız o zaman o makamı işgal etmek gibi bir hakkınız olamaz. İstifa etmeniz gerekiyor. Bu söylediklerimizin CHP'nin temel felsefesine aykırı bir yanı varsa ‘evet' ben CHP'li değilim. Ben CHP'liyim. CHP'li olan kardeşlerimizin Gazi Mustafa Kemal'in ‘Nutuk'unu okumamasından kaynaklanıyor bugünkü sorunlar. Bu ülkenin yaşadığı bu çıkmazda, bu sıkıntı da en önemli aktörlerden biri biziz. CHP'yi doğru anlatamadığımız için."

"Ben 6 oku değil, 6 oku anlamayanları eleştiriyorum"

Ardından mevcut CHP kadrolarını Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyeti'in ilanına ön ayak olan İttihat ve Terakki Fırkası (partisi) üzerinden sert bir dille eleştiren Başkan Gülbay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir suikastı sonrası söylediği bir cümle var diyor ki ‘Bir ittihatçı iyi bir dosttur. 2 ittihatçı bir araya geliyorsa ona dikkat etmek lazım. 3 ittihatçı bir araya geliyorsa orada muhakkak bir komplo, ihtilal planı vardır.' Yani İttihat ve Terakki Partisi'nin birbirinin ayağını kaydırma, birbirini yeme anlayışı bu partinin mevcut kadrolarının çoğunluğuna sirayet etmiştir, hepimize sirayet etmiştir. Budur zaten sorunun kaynağı. Biz diyememektir, ben ona çıkayım benim adamım öne çıksın. Böyle bir CHP olamaz, böyle bir CHP halkla kucaklaşamaz. CHP'nin bu toplumla bir sorunu yok. Ama siz doğru anlatamıyorsanız ilkelerinizi elbette ben eleştiririm. Ben 6 oku değil, 6 oku anlamayanları eleştiriyorum" diye konuştu.

"Eğer onlar alınmıyorsa benim ihraç edilmem mi gerekiyor?"

Başkan Gülbay, basın toplantısının sonunda gazetecilerin ‘seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna da yanıt vererek, adaylığının Akbaba ve Karaca'nın istifasına ya da görevden alınmasına bağlı olduğunu kaydetti. Başkan Gülbay, eğer istifa ya da görevden alınma olmazsa ve Buldan halkının kendisini istemesi ile tek başına ya da bir platform üzerinden aday olabileceği sinyalini vererek şunları söyledi:

"CHP İl Başkanı Mahir Akbaba görevinden istifa ederse, onurlu davranmış olur. Gülizar Biçer Karaca aynı yolu izlerse, onlar bunu yapmazlarda genel başkanımız görevde alırsa CHP'liliğim devam eder. Bu 2 arkadaşımızın görevde alınması gerekiyor. Birinci şartım bu. Eğer onlar alınmıyorsa benim ihraç edilmem mi gerekiyor? Edilmezsem ben istifa ediyorum. Bu şartlar kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmezse ben o zaman CHP kurumsal kimliği içerisinde CHP'nin temel felsefesine inanmış bir kadro kalmamış demektir dolayısı ile benim burada yerim yoktur."