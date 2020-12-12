Çiçeği burnunda anneyi taşıyan ambulans personel servisiyle çarpışıp devrildi: 14 yaralı

Denizli'de ilçeden kent merkezine yeni doğum yapan anne ve çocuğunu taşıyan ambulans, personel servisi ile çarpışarak takla attı. Şans eseri olay yerinden geçen bir başka ambulans anne ve bebeğini alarak hastaneye götürürken, kazada 1'i bebek 14 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Honaz Devlet Hastanesinde yeni doğum yapan anne ve çocuğu, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilmek üzere Sultaniye K., idaresindeki 20 DC 112 plakalı ambulans ile yola çıktı. Personel taşıdığı öğrenilen Sacid Tozlutepe yönetimindeki 20 S 0110 plakalı minibüs önündeki aracı geçmek için şerit değiştirmek istedi. Ambulansın geldiğini fark etmeyen Tozlutepe, diğer şeride geçtiği sırada çiçeği burnunda anne ve bebeğini taşıdığı ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisi ile ambulans birkaç takla atarak yan durdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Şans eseri yoldan geçen ambulans anne ve çocuğunu götürdü

Kazanın ardından yolda can pazarı yaşandı. Servis içerisinde bulunan 9 kişi ile ambulansta bulunan anne, bebek ve 3 sağlık çalışanıyla birlikte 14 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yoldan geçen bir başka ambulans, durumu fark ederek durdu. Takla atan ambulanstan çıkarılan anne ve bebeği ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı yolda trafik bir süreliğine durduruldu. Sağlık personelleri ve minibüste bulunan 9 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan çiçeği burnunda anne ve bebeğinin yanı sıra diğer 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen ambulans ve minibüsün yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.