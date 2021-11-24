İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çiçeği burnunda öğretmenler 24 Kasım'da yemin etti

Denizli’nin Çal ilçesinde öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı. Göreve yeni başlayan 8 öğretmen ise '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yemin etti.


Denizli'nin Çal ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' bir dizi etkinlik ile kutlandı. Etkinlik, kent meydanında Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Karakaya'nın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından Çal Belediyesi Konferans salonuna geçildi. Konferans salonunda devam eden etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi ve ilçede yeni göreve başlayan 8 öğretmen öğretmenlik yemini etti. Daha sonra öğrencilerin öğretmenlerine şiir okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.