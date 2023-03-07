Çiçekler 'Kadınlar Günü' için hazırlandı

Denizli'de Kadınlar Günü öncesi çiçekçilerde başlayan yoğun mesai sürüyor. Hemcinsleri için çiçek yetiştiren kadın üretici, bakımda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinden birçok kişi, hediye arayışına girdi. Kadınların mutluluğunu düşünenler, genellikle özel günlerde en çok tercih edilen çiçeklere yöneldi. Kadınlar Günü'ne bir gün kala hem üreticiler hem de çiçek satıcıları hazırlıklarını tamamladı. Kadınlar Günü için en çok talep gösterilen çiçekler arasında karanfil ve çuha yer aldı. Hummalı çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, özel günlerin yanı sıra ilkbaharla birlikte çiçeklere olan ilginin geçen yıla oranla arttığına da işaret etti. Çiçeklerin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesinde düzenli bakımın önemli olduğunu ifade eden satıcılar, vatandaşların her bir bitki hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini de dikkat çekti.

“Müşterilerimizde yüzde 100 artış oldu”

Kadınlar Günü öncesi ve ilkbahar mevsimine girilmesinden dolayı satışlarda hareketlilik yaşandığını belirten Şükrü Turhan, "Şu anda ilkbaharla birlikte yeni sezon başladı. Bulunması gereken güzel ve kaliteli çiçekler farklı bölgelerden getirdik. Her bütçeye de uygun çiçekler bulunuyor. Şimdilik en çok karanfil ile çuha çiçeği tercih ediliyor. Bunların bakımı da çok narin ve kolaydır. Hakikaten insanlarımıza birçok güzellik anlamında hitap ediyor. İnsanlarımız çiçekleri daha çok su vermekten ya da az su vermekten dolayı kurutuyor. Çiçeklerin gübresini ve ortamını ayarladıktan sonra herhangi bir sorun oluşmaz. Şuan için müşterilerimizde yüzde 100 artış olduğunu söyleyebilirim. Bu zamanlar tam çiçek yetiştirme dönemi ve hızlı bir hareketlilik de yaşanıyor. Bence her eve güzel bir çiçek de lazım" dedi.

“Çiçeklerin ilaçlama ve gübreleme dönemlerine de dikkat etmek gerekiyor”

Çiçek bakımına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini ve çiçek almak, bakmak isteyenlere de konu hakkında önemli uyarılarda bulunan Şennur Dinçer, “Çiçekleri dikip daha sonrasında saksıya alıyoruz. Bazı çiçekler saksıdan çok kumda yetişiyor. Çiçeğin toprağı iri kum olması lazım. Gözleri kesilirken dikkat edilmesi gerekiyor. Çiçeklerin ilaçlama ve gübreleme dönemlerine de dikkat etmek gerekiyor. En çok dikkat edilmesi gereken konuların başında sulama işlemi geliyor. Yetersiz ya da gereğinden fazla suya maruz kalan çiçekler kısa sürede yaşamını yitiriyor. Toprak nemli ya da hafif ıslak ise sulama işlemi doğru miktarda yapıldığı söylenebilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta saksısının dibinde suyun gitmesi için delikler açmaktır. Bu sayede çiçeğin köklerinin çürümesinin önüne geçilebilmektedir” diye konuştu.