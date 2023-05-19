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Çift gökkuşağı semayı süsledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde yağışın ardından havanın güneş açmasıyla birlikte ortaya çıkan çift gökkuşağı, ilçenin semalarını gerdanlık gibi süsledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde yağışın ardından havanın güneş açmasıyla birlikte ortaya çıkan çift gökkuşağı, ilçenin semalarını gerdanlık gibi süsledi.



Son birkaç gündür etkili yağışların devam ettiği Çameli'nde, aralıklarla yüzünü gösteren güneş görsel bir şölene neden oldu. Yağmurun ardından kısa süreliğine açan güneşi gökyüzünde çift gökkuşağı oluşmasına neden oldu.



Görsek bir şölen oluşturan gökkuşağını fark eden vatandaşlar, gökyüzünün ender güzelliklerinden olan gökkuşağının keyfini çıkardı. Semada oluşan renkli görüntüler, vatandaşları çektiği fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi. Gökyüzünde yaklaşık 10 dakika kalan gökkuşağı, daha sonra yavaş yavaş ortadan kayboldu.

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