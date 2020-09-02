İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftçinin emeğini JASAT çaldırmadı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, satın almak için anlaştığı 2,5 ton biberin parasını ödemeden kaçmaya çalışan şüpheli, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, satın almak için anlaştığı 2,5 ton biberin parasını ödemeden kaçmaya çalışan şüpheli, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesindeki tarlasından biber toplayan çiftçi M.E (40), yanına gelen şüpheli H.H. (32) ile 2,5 ton biber alışverişi için anlaştı. “Biberleri tartıp geri döneceğim” diyen H.H.B'nin, araca yüklediği ürünlerle birlikte geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.E., Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Konuyla ilgili olarak Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) gerekli araştırma yapıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarından şüpheli aracın plakası ile şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit eden jandarma ekipleri, 4 saat içinde şüpheli H.H.B'yi (32) yaklaşık 2,5 ton biberle birlikte yakaladı.


Çalınan biberler çiftçiye teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.