Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla yaşayacaklar

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nun kira fiyatları belli oldu. Düğün salonunu herhangi bir ikram talep etmeyen çiftler 3 bin 240 TL; kurabiye, yaş pasta, içecek ikramı ve müzisyen temini talep edenler ise 8 bin 100 TL karşılığında kiralayabilecek.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı işe çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sümer Mahallesi'nde hizmete hazır hale getirilen, ilçenin düğün ve toplantı salonu ihtiyacını karşılayacak olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nun kira ücretleri belli oldu. Salonun kira ücreti ikramsız 3 bin 240 TL, ikramlı 8 bin 100 TL olarak belirlendi. İkramlı fiyatlandırmanın içerisinde kurabiye, yaş pasta, içecek ve müzisyen yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu sabit fiyat uygulanacak olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, yüzde 40 ve üzeri engelli, şehit ve gazi yakınları için ikramsız 1 TL olarak kiralanabilecek.

“Zorlu ekonomik şartlarda nefes aldıracak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sosyal belediyecilik anlayışı içinde hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sümer Mahallemizde hizmete hazır olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuz, ekonomik şartların zorlaştığı bu süreçte hem çiftlerimize hem de ailelerine derin bir nefes aldıracak. Belirlediğimiz kira ücretleri ile evlenecek olan çiftlerimiz en mutlu günlerini, en uygun fiyatlarla yaşayacaklar. Merkezefendi ve Merkezefendili hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.