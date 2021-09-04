Çiftlerin Merkezefendi'de yaşayacakları mutluluk için gün sayılıyor

Projede 400 kişilik çok amaçlı salon, yönetim ofisi ile beş adet ofis ve otopark bulunuyor.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki yapısal projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Sümer Mahallesi'nde yapımı devam eden Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonun açılışı için gün sayılıyor. Çalışmaların sona geldiği salon bölge halkına hitap edecek. Toplam inşaat alanı 2 bin 408 metrekareden oluşan Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salon, bodrum, zemin ve 1.Kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Projede 400 kişilik çok amaçlı salon, yönetim ofisi ile beş adet ofis ve otopark bulunuyor.

“Uygun fiyatlarla mutluluklarını burada yaşayacaklar”

Çiftlerin en mutlu günlerini uygun fiyatlarla, Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonu'nda yaşayacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı, projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Derman belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışı ile insana dokunur hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Sümer Mahallesi'nde yapımında sona geldiğimiz Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonu'nda, çiftlerimiz en mutlu günlerini uygun fiyatlarla burada yaşayacaklar. Burası sadece düğün salonu olarak değil çok amaçlı salon olarak da kullanılacak. Bu salonumuz sadece Sümer Mahallesi'ne değil bölgeye hitap edecek. Hep birlikte daha güzel işler, daha güzel projeler, daha güzel salonlar yapacağız” diye konuştu.