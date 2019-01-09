Çiftliğe uyuşturucu baskını

Denizli'de bir çiftlikle birlikte farklı adreslere yapılan baskında 7 bin 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Çal ilçesinde kenevir bitkisinden esrar üreterek uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs hakkında çalışma başlattı. Görünürde çiftçilikle uğraşan şahsın ilçede kendisine ait arazide ürettiği uyuşturucu maddeler ekipler tarafından tespit edildi. 2019 yılının ilk operasyonu için harekete geçen polis ekipleri Çal ilçesinde ve il merkezinde belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Ekiplerin yürüttüğü başarılı çalışmalarda 7 bin 200 gram esrar maddesi, 15 gram eroin, 8 gram metamfetamin ve 2 adet ecstasy hap yakalandı. Uyuşturucu madde satıcısı toplam 4 kişi tutuklandı.