Çiniden 3 telli cura yaptılar

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çameli Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen çini eğitimine katılan kursiyerleri yaptıkları 3 telli curayı Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a hediye etti.

Çameli Halk Eğitim Merkezi çini kursu eğitmeni Nezahat Dikilitaş ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Serçin, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Serçin, Başkan Arslan'a çini kursu faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tamamen el emeği olarak 5 günde yapılan 3 telli curayı Başkan Arslan'a hediye eden çini kursu eğitmeni Nezahat Dikilitaş, “Çini sanatı bin yıllık atalarımızdan bize miras kalan bir sanattır. Bu sanatı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapıyoruz. Cini malzemelerinden birçok eser yaptım, seramikten yapılan enstrümanlar oldu. Bunun dışında Türkiye'de kullanılan döblek dediğimiz çömlek müzik enstrümanları çok yaygındır. Ama bunun dışında 3 telli saz olarak Denizli'de bir ilk diyebiliriz” dedi.

Anlamlı hediyeleri için çini kursiyerlerine teşekkür eden Başkan Arslan ise, “El emeği göz nuru ile işlenmiş bu hediye, Belediyemizin en güzel köşesinde yer alacaktır. Cini kursumuz ilçemizdeki her kesimin özellikle bayanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Samimi bir ortamın oluştuğu bu kurslarda, hanımlar hem el sanat becerilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor. Bu anlamlı hediyesinden dolayı emeği geçen Nezahat Hocamıza tebrik ediyorum” diye konuştu.