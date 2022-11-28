Cinsiyet ayrımını yıkacak Erasmus Sport projesinde çalışmalar devam ediyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin (SBF) “Sporda Kadın: Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Gelecek Perspektifler” Erasmus Sport Projesi, sporun destekleyici değerleri ışığında zihinsel kalıpları ve cinsiyet ayrımını yıkarak sportif aktivitenin gençler özellikle de kadınlar arasında yayılımını desteklemeyi amaçlıyor.

“Sporda Kadın: Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Gelecek Perspektifler” isimli Erasmus Sport Projesinin temel amaçları arasında sporun destekleyici değerleri ışığında zihinsel kalıpları ve cinsiyet ayrımını yıkarak sportif aktivitenin gençler özellikle de kadınlar arasında yayılımını desteklemek; sporcuların, antrenörlerin, yöneticilerin ve diğer tüm paydaşların spor ve fiziksel aktivitenin eğitim, sağlık, iyi oluş, yaşam kalitesi ve sosyal katılım açısından önemi hakkındaki farkındalıklarını artırmak; kurumlar ve organizasyonlar arasındaki bilgi paylaşımını arttırarak Avrupa genelindeki iş birliklerini çoğaltmak yer alıyor. Projenin ön bilgilendirme toplantısı İspanya UCAM Üniversitesi koordinatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çalışmaları sürmekte olan ve ilk çalıştayın Ocak 2023'te İtalya'nın Pisa kentinde yapılması planlanan projenin Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) temsilciliğini Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Y. Aytül Dağlı Ekmekçi, Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı ve Dr. Öğr. Ü. Yeliz İlgar Doğan üstlenmekte.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ERASMUS Sport 2022 çağrı döneminde kabul edilen “Women In Sport: Gender Relatıons And Future Perspectıves” / “Sporda Kadın: Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Gelecek Perspektifler” isimli Erasmus Sport projesi İspanya, İtalya, Türkiye, Portekiz, Yunanistan, İrlanda ve Norveç'ten üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında Ocak 2023- Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.