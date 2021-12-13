Çıntar avcıları sağanak ve kar yağışı sonrası iş başında

Denizli'nin Çameli ilçesinde sağanak yağış ve kar yağışının ardından ortaya çıkan çıntar mantarı, vatandaşların iştahını kabarttı. Çıntar aramaya çıkan bir grup arkadaş, kovalar dolusu çıntarla geri döndü.

Çameli ilçesinde sonbahar yağmurları ardından sarp tepelerdeki sık ormanlık alanlardaki çam ağaçları altında kendiliğinden yetişen, halk arasında sofraların eti olarak bilinen çıntar mantarı son günlerde yağan sağanak yağış ve kar yağışının ardından kendisini gösterdi. Çıntar mantarının ilk çıktığı zamanlar fiyatının yüksek olmasından dolayı bölge halkının aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çameli ilçesinde yaşayan Ramazan Kınayer ve arkadaşları, yağış sonrası Emecik Mahallesi ormanlık alanda 6 saatlik arama çalışmasının ardından kovalar dolusu çıntar mantarı topladı. Çıntarları toplayan grup ilk önce topladıkları alanda pişirdikleri çıntarlardan afiyetle yedi. Ardından kovalarda bulunan 300 kilo kadar çıntar mantarını arabalarına koyarak eve dönüş için yola çıktı.