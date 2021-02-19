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Çıplak vatandaştan polise teşekkür öpücüğü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de önceki gece aldığı aşırı alkolün etkisiyle çırılçıplak soyunup kent merkezinde koşuşturan vatandaş, kendisine iyi davrandıkları için polise teşekkür etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de önceki gece aldığı aşırı alkolün etkisiyle çırılçıplak soyunup kent merkezinde koşuşturan vatandaş, kendisine iyi davrandıkları için polise teşekkür etti. Montunu çıkarıp üzerini örten polisi yanağından öpen çıplak vatandaş, ekiple birlikte özçekim yapmayı da ihmal etmedi.



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde önceki gece yaşanan olayda, parası olmadığı gerekçesiyle ölen kardeşinin cenazesine gidemediğini öne süren Tayfun Dilbe, aldığı aşırı alkolünde etkisiyle çırılçıplak soyunarak kentin merkezi noktası Çınar Meydanı'nda dolaşmaya başladı. Şehrin simgesi ‘Horoz' heykelinin etrafında kontrolsüz bir şekilde koşuşturan Dilbe'ye, bölgede sabit görev yapan resmi polis ekibi müdahale etti. Sırtındaki montunu çıkartıp Dilbe'nin üzerini örten polisler, onu ekip arabasına alarak üşümekten kurtardı. Karakola götürdükleri Dilbe'nin ihtiyaçlarını gideren polis ekipleri, sakinleşmesinin ardından çıplak vatandaşı adresine kadar bıraktı.



Aşırı alkolün etkisiyle yaşanan olayın 1 gün sonrasında, yine Çınar Meydanı'na gelen Tayfun Dilbe, önceki gece kendisine yardımcı olan polis ekiplerini buldu. Dilbe, yaptığı taşkınlıklara rağmen kendisine sabırla yaklaşan polis ekibine teşekkür etti. Montunu çıkarıp üzerini örten polisi yanağından öpen çıplak vatandaş Dilbe, ekiple birlikte özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

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