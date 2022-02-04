İhlas Haber Ajansı

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Ciple çarpışan otomobil tarlaya devrildi; 4 yaralı

Denizli’de ciple çarpışması sonucu tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de ciple çarpışması sonucu tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet K. idaresindeki 48 YC 725 plakalı otomobil, ciple çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazaya karışan cip sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ahmet K., Mahmut Ş., Süleyman E. ve Şerife E.'yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil ve cip olay yerinde kaldırıldıktan sonra otoparka çekildi.

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