Ciro kaybı şartının kaldırılmasıyla nefes kredisine talep arttı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Nefes kredisi başvurularında 2020 yılında 2019'a göre yüzde 25 ciro kaybı olması şartının kaldırılmasıyla uygulamadan faydalanan üyelerinin sayılarının hızla arttığını söyledi.

DTO haziran ayı olağan meclis toplantısı, hizmet binasında gerçekleştirildi. Gündemin okunup oylanmasının ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son meclis toplantısından bu yana geçen sürede yaşanan gelişmeler ile son dönemdeki faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Erdoğan, 3 ayda 800 üye ziyareti yaptıklarını belirterek, edindiği bilgiler ile izlenimlerini ve sektörlerle ilgili son girişimlerinin ayrıntılarını meclis üyeleriyle de paylaşmak istediğini kaydederek sürdürdü. Erdoğan, “Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizden, farklı meslek komitelerimiz ile çeşitli sektörlerimizde yer alan fabrikalarımızdan küçük esnafımıza kadar şehrimizin çok farklı noktalarındaki üyelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Onları dinliyoruz. Çalışmalarımızı ve sektörlerini istişare ediyoruz. Buralardan edindiğimiz izlenimlere ve aldığımız notlarımıza göre de gelecek günlere yönelik faaliyetlerimizdeki yol haritamızı belirliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'de bir ilke daha imza attık”

Başkan Erdoğan, haziranda Türkiye'de bir ilke daha imza attıklarının da altını çizdi. Bir süre önce altyapısını kurdukları yeni çalışma düzenini hayata geçirdiklerin ve ticaret sicil işlemlerinde randevulu sisteme geçtiklerini müjdeledi. Erdoğan, “Üyelerimize, daha verimli ve hızlı hizmet verebilmek için odamızın ticaret sicili biriminde kuruluş, değişiklik gibi tüm tescil işlemlerinde, 28 Hazirandan itibaren Ticaret Bakanlığı'nın Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS üzerinden işletilen randevulu sisteme geçtik. Böylelikle artık üyelerimize her 30 dakikada bir randevu veriliyor. Üyelerimiz tescil işlemleri için sıra bekleyip vakit kaybetmiyor. Ayrıca, sizlerin de iyi bildiği gibi telefonlarımız da hafta sonu ya da bayram tatili demeden saat 22.00'a kadar odamızın yöneticileri tarafından yanıtsız bırakılmıyor; üyelerimizin soruları anında yanıt buluyor ve sorunları çözülüyor” dedi.

“Nefes kredisinde ciro kaybı şartını kaldırttık”

Denizli Platformu toplantısında üyelerden gelen talepler sonucu bir girişimde bulunduğunu, TOBB'un öncülüğünde yürüttükleri Nefes Kredisi başvurularında 2020 yılında 2019'a göre yüzde 25 ciro kaybı olması şartı kaldırılmasını istediğini açıkladı. 24 saat içerisinde gerekli değişikliğin yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, “Bu beklentimizi TOBB Başkanımız sayı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da ilettim. Talebimiz karşılıksız kalmadı ve 24 saat gibi kısa bir süre içinde gerekli değişiklik yapıldı; başvuruların önemli bir kısmını bankaların geri çevirmek zorunda kaldığı bu şart kaldırıldı. Bu sayede hem talep hem de uygulamadan yararlanan üye sayımız arttı. Şu ana kadar odamızdan 947 üyemiz nefes kredisi başvurusu için DTO Faaliyet Belgesi aldı. Bunlardan 546'sına 75 milyon 666 bin TL'lik nefes kredisi verildi. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlgili mevzuat çerçevesinde tüm imkanımızı üyelerimizin yararına seferber etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İhracatçı Denizli'miz, emin adımlarla ilerliyor”

Sanayi ve ticaretten gelen verilerin ihracatçı Denizli'nin emin adımlarla ilerlediğinin birer göstergesi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, yılın ilk 5 ayında kurulan 196 gerçek kişi ticari işletmesi ile, iller arasında ilk 10'da yer aldıklarını duyurdu. Erdoğan, “Ülkemizde ise, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 30 arttı. Yılın ilk 5 aylık dönemindeki artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 11 binden fazla şirket kuruldu. Denizli'de sanayimiz iyi yolda. Geçen yıl nisan ayında 3 milyon metreküpe kadar düşen Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki doğal gaz tüketimi, bu yıl aynı ayda iki katına çıktı” diye konuştu.