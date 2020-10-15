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Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın korona virüse yakalandı

Denizli’nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın, yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın, yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.


Çivril Belediyesi'nde başkanlık katında sekreter olarak görev yapan M.Ü.T'nin korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla beraber aynın katta çalışan diğer personeller için ve Başkan Niyazi Vural için korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testinde diğer çalışanların testi negatif çıkarken Başkan Vural'ın testi pozitif çıktı. Ardından Vural evinde karantinaya alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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