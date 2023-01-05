Çivril Belediyesi çocuklara çevre bilinci aşılıyor

Çivril Belediyesi, ‘Daha sağlıklı ve daha yeşil Çivril hedefi' ve çevre bilincinin geliştirilmesi için okullarda çevre eğitimleri vermeye başladı.

Çivril Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi personeli tarafından, Çıtak ve Kıralan mahallelerinde eğitim gören 510 ortaokul öğrencisine çevre bilinci eğitimi verildi. Verilen eğitimlerde bitkisel atıkların ayrı toplanmadığı takdirde çevreye verdiği zararlar,14 farklı atık türü geri dönüşümü ve geri dönüşüm teknolojileri, tehlikeli atıklar, belediyenin görevleri ve atıkların yönetimi, sıfır atık, yerel kaynaklar ve önemi, çevre sağlığı ve suyun önemi gibi konular öğrencilere anlatıldı.

Verilen eğitimiler sonunda öğrencilerin, çevre konusunda bilinçlenerek çevre sorunlarına karşı duyarlılık göstermeleri, kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.