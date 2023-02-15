Çivril Belediyesi deprem bölgesinde aşevi kurdu

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkanlarını seferber eden Çivril Belediyesi, Hatay'da sahra aşevini faaliyete geçirerek binlerce kişiye yemek dağıttı.

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çivril'de de depremin ilk anından itibaren yardımlar aralıksız sürüyor. Bu çerçevesinde Çivril Belediyesi tarafından deprem bölgesi Hatay'da sahra aşevi kurularak günlük bin kişiye öğle ve akşam sıcak çorba ve yemek dağıtılıyor. Deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Günlerdir hem afetle hem de gıda sorunu ile mücadele eden depremzede kardeşlerimiz için sıcak bir kap yemeğin anlamının çok büyük olduğunu biliyoruz. Bizlerde Türk Kızılay'ımız, belediye personelimiz ile birlikte deprem bölgesi Hatay'da sahra aşevi kurarak, günlük öğle ve akşam bin kişiye sıcak çorba ve yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu zor günleri İnşallah birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

Çivril Belediyesi ilçe Kaymakamlığı ile birlikte deprem bölgesinden gelen afetzedelere de hem barınacakları yer buluyor, hem de ihtiyaçları için destekte bulunuyor.