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Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi

Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri ekipleri, ilçede faaliyetlerine devam eden fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.



Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri ekipleri ilçe çapındaki fırınlarda kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Denetimlerde ekipler, işyerlerinde genel temizlik, işyeri ruhsatı ve çalışma belgelerini kontrol etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanılması, hijyen, temizlik gibi hususları titizlikle inceledi. Vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri hususunda denetimlerin sürdüğünü belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde maske ve eldiven kullanımı hijyen, ruhsat, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarı ve işlemlerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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