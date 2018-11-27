Çivril Belediyesi güneşten aylık 150 bin TL kazanıyor

Çivril Belediyesi, güneş enerji santrali ile elektrik üretmeye başladı. Belediye 20 bin metre kare arazi üzerine kurduğu santralden aylık ortalama 150 bin lira gelir sağlıyor. Çivril Belediyesi'ne ait olan 890 KWE'lik güneş enerji terminalinde 3 bin 738 panel bulunuyor. Güneş enerji sisteminin 4 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Bölgenin güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek, belediyemizin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak ve belediyemize ek katkı sağlayarak ülke ekonomisinde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Güneş enerjisi çevreci ve maliyeti düşük bir sistemdir. Yapımı biten ve devam eden projelerle inşallah ilçemizin çehresini değiştiriyoruz, değiştirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha GES projemiz ilçemize, belediyemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.