Çivril Belediyesi kitapları okuyucularıyla buluşturdu

Kitap Günleri etkinliğinin açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Çivril Belediyesi, ilçe genelinde kültürel faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu doğrultuda ilçede ilk kez kitap günleri etkinliği düzenlendi. Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günleri, Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; “Bugün Çivril'imizde 1.Kitap Günleri etkinliğinin açılışını gerçekleştirdik İlkini düzenlediğimiz kitap fuarında 25 yayınevi, 25 yazar ve binlerce kitabı siz hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Birbirinden değerli yazarlarımızı ilçemize davet ettik. Okumanın ehemmiyetinin ne kadar önemli olduğunu peygamber efendimize gönderilen ilk vahyin oku olmasından anlıyoruz. Bizim inancımız, bizim dinimiz oku diyor. Hz. Ali Efendimiz ‘İlim Çin'de de olsa gidin öğrenin' diyor. Bizler böyle bir medeniyetin böyle bir ecdadın çocuklarıyız. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda, evlerimizde ve her yerde kitap okumaya teşvik ediyoruz. Çivril'imizin kitap okuma oranını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede bütün mahallerimizde 7'den 77'ye kitap okuyan kalmasın diye Gezici Kütüphanemizi hemşerilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çivril 1. Kitap Günleri'ni geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

9 Aralık tarihine kadar sürecek Çivril 1. Kitap Günleri etkinliğinde imza günleri, çocuklar için farklı etkinlikler ve söyleşiler düzenlenecek.