Çivril Belediyesi, Miryokefalon Zaferini ölümsüzleştirdi

yıldönümü anısına bastırılan “Miryokefalon Savaş Alanı Tespit Çalıştayı” adlı kitap tanıtıldı.

Denizli'nin Çivril ilçe topraklarında kazanılan Miryokefalon Zaferi 846. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Çivril Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve 1776 Derneği ortaklaşa “Miryokefalon Savaş Alanı Tespit Çalıştayı” kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Çivril Gar Binası Toplantı Salonunda yapılan programa Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Kara, Doç. Dr. İbrahim Balık, araştırmacı yazar Mustafa Yılmaz, Yerel Tarihçi-Coğrafya Öğretmeni Münir Sayhan, Yerel Tarihçi Hasan Gümüş, muhtarlar, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miryokefalon Savaşının yeri ile ilgili çok farklı tezler ortaya atıldığını belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Miryokefalon Zaferi'nin Denizli ili Çivril ilçesinde kazanıldığına ilişkin hiçbir ihtilaf ve tereddüt yok iken ders kitaplarımızda dahil Miryokefalon Zaferi Denizli Çivril'de kazanılmıştır. diye anlatılırken Miryokefalon Zaferinin bütün ülkemizde sahiplenilmesi ve kutlanmaya başlanması Anadolunun tapusunun alındığı Miryokefalon Zaferinin öneminin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur; fakat bu savaş Çivril'de kazanılmış bir zaferdir" dedi.

Müze ve abide için çalışmalar devam ediyor

Çivril'de Miryokefalon Müzesi kurulması ve abidesinin dikilmesi için adımlar atacaklarını belirten Vural, “Bütün mahallelerimizde yeniden ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretlerde o mahalledeki yaşlılarımızdan, nenelerimizden, dedelerimizden tekrar hikayeleri dinleyeceğiz. Bu topraklardan çıkan ok uçlarını, mızrak uçlarını, kılıçları, kalkanları o dönemin silah aletlerini ilişkin ne kadar buluntu varsa bunlarında resmi olarak tespitini yapıp müzemizle ve üniversitemizle birlikte kayıt altına alarak, Çivril'de bir Miryokefalon Müzesi kurulması içinde çalışmaları başlatacağız. Miryokefalon abidesi da inşallah önümüzdeki 17 Eylül tarihine yetiştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Kitabın tarihe önemli bir ışık tutacağına işaret eden Başkan Vural, “Belediyemiz tarafından bastırılan Miryokefalon Savaş Alanı Tespit Çalıştayı kitabı da çok küçük ama manevi değer çok büyük bir eser. Eserin kazandırılmasında katkıları büyük olan çalıştay katılımcısı olan bütün araştırmacı ve akademisyenlerimize, 1176 Derneği mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çivril'imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.