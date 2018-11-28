Çivril geleneksel voleybol turnuvası başlıyor

Voleybol turnuvası Çivril Spor Salonu'nda yapılacak. Takımlar 3 grupta ter dökecek. A Gurubunda Menteş, Yuvaköy, Belence, Esnaflar, Karayahşiler Çal Gençlik, Haydan takımları B Grubunda Çivril Eğitim İş Sen, Pamukkale Üniversitesi, KYK, Baklan Eğitim Bir Sen, Yamanlar, Kıralan Fatih Koçak ve C Gurubunda ise Çivril Eğitim Bir Sen, Karahallı, Sökmen, Kızılcayer, Sarılar, Kıralan Demir ve Server Gazi Hastanesi takımları olacak. Toplam 21 takımın katılacağı turnuvaya çevre ilçelerden takımlarda katılacak. Böyle önemli bir turnuvanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Göreve gediğimiz ilk günden itibaren sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere her zaman destek olduk ve yine olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda düzenlendiğimiz voleybol turnuvasında mücadele edecek tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.