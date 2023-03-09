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Çivril Hayvan Pazarı şap salgını nedeniyle kapatıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde çevre illerde şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çevre illerde şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.


Denizli'nin çevre illerinde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Bu çerçevede yayılmanın önlenmesi amacıyla 8 Mart 2023 itibariyle Çivril Hayvan Pazarı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyenin duyurusunun ardından bölge halkıda tedbirlerini alarak hastalığın bulaşmaması için çalışmalara başladı.

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