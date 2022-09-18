‘Çivril Miryokefalon Zaferi ve Tarihi Önemi' konulu çalıştay düzenlendi

Çivril Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi ortak katkılarıyla Türk-İslam tarihi açısından önemli olan Miryokefalon Savaşı'nın 846. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen çalıştayda Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Miryokefalon Zaferi ile biz Anadolu topraklarının tapusunu almışız" dedi.

Çivril Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Çivril Miryokefalon Zaferi ve Tarihi önemi' konulu çalıştayda Bizans ordusu ile Türkiye Selçukluları arasında meydana gelen ve Selçukluların zaferiyle sonuçlanan Miryokefalon Savaşı, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasının öneminden bahsedildi. Çalıştay toplantısında savaşın yeri, gelişimi ve önemine dair önemli bilgiler verilip bundan sonra yapılacaklar dair bir yol haritası belirlendi. Çalıştayın ardından savaşın yapıldığı düşünülen Kufi Boğazı'nda bir araştırma gezisi yapan ekip, gezinin ardından sonuç ve değerlendirme yapmak üzere tekrar bir araya gelmiş olup savaşın yerinin tespiti konusunda disiplinlerarası projeler gerçekleştirilmesi gerektiği vurguladı.

Başkan Vural, zaferin tarihi öneminden bahsetti

Çalıştayın Çivril Miryokefalon Zaferi ve Tarihi Öneminden bahseden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Miryokefalon Zaferi ile biz Anadolu topraklarının tapusunu almışız. Bu savaş bizim için ilçemiz için ayrı bir öneme sahiptir. Anadolu'nun her bir karış toprağında şehit kanı var. Anadolu'nun tapusunun alındığı savaşın bu topraklarda meydana gelmiş olması bizleri ayrı bir görev bekliyor. Bizler, bu memleketin kıymetini bilmeliyiz. Bu topraklar 7 bin yıldır yaşantının devam ettiği topraklardır. Bu topraklarda kazanılan Miryokefalon zaferini ve önemini tüm Çivrilli ve Denizlili, hemşehrilerimize, tüm Türk İslam alemine anlatmamız, Malazgirt ve Miryokefalon zaferi ruhunu diri tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.