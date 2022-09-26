Çivril yöresel ürünler satış merkezi inşaatı tamamlanıyor

Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yöresel ürünleri tanıtmak adına 3 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan satış merkezinin inşaat çalışması aralıksız devam ediyor. Bodrum zemin olmak üzere 3 kattan oluşacak olan pazar yerinde 4 adet dükkan, kafeterya, lokanta, tuvaletler, toprak testi bardak imalat yeri, haşhaş yağı imalat atölyesi, depo, dinlenme tesisleri ve çocuk oyun grupları yer alacak.

“Paltaoğlu Konağı Mimarisi örnek alınmıştır”

Yöresel ürünlerin tanıtılmasında büyük önem arz ettiğini belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “İlçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ve seyahat eden hemşehrilerimize yöresel ürünlerimizi satma, ürünlerimizi tanıtma, Çivril'imizin tarihi ve doğal güzelliklerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yöresel Ürünler satış merkezini ziyaret eden misafirlerimiz doğal ürünleri, ilçemize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları da buradan temin edebilecekler. Yöresel ürünler satış merkezi inşa edilirken, İğdir Mahallesi'nde bulunan Paltaoğlu Konağı Mimarisi örnek alınmıştır” şeklinde konuştu.