Çivril'de 1. Kitap Günleri başlıyor

Kitap Günleri düzenlenecek.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kültürel faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Kitap Günleri etkinliği düzenlenecek. Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak kitap günleri 5 gün boyunca açık olacak. Yaklaşık 25 yayınevi ve 25 yazarın yer alacağı kitap günleri binlerce okuyucu ile buluşacak.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; ”Kitap günlerinin düzenlenmesi için özellikle öğrencilerimizden çok yoğun talepler aldık. Bizlerde kitapseverlerin bu taleplerine sessiz kalmayarak birçok yayınevini ve birbirinden değerli yazarları ve yayınevlerini Çivril'imize davet etik. Gelişen dünyada başarılı ve kültürlü nesiller için okumanın ve kitabın önemi son derece önemlidir. Bunun için okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bizlerde kültürel alanda Çivril için güzel bir etkinlik planladık. İlçemizde ilk defa düzenlenecek olan bu etkinliğe herkesi bekliyoruz” dedi.

Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kitap günleri 09:00-19:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.